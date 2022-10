Hravé grafické motivy v retro stylu a vrstvy připomínající atletickou estetiku 90. let oslavují 50 let inovací značky Nike. Tenhle retro šmrnc ale neznamená, že jsme ustoupili od nejmodernějšího designu. Díky mimořádně měkkému tlumení Air a odolné konstrukci se tenhle model stane nepostradatelným základem tvého botníku na dalších 50 let.

Zobrazená barva: Černá/Game Royal/Sail/Bílá

Styl: DQ0268-001