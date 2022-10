Už to neřeš, síla Air Max 95 je tu, ve stylu, který budeš cítit až do morku kostí. Hledá inspiraci v lidském těle, běžecké estetice 90. let a „anatomii Air“. Nese anatomickou barevnou paletu a mezipodešev připomíná vnitřní část kostí. Prvotřídní semiš, prvky svítící ve tmě a překvapení ve spodní části boty navrch.

Zobrazená barva: Summit White/Cool Grey/Wolf Grey/Light Bone

Styl: DV2593-100