Boty Nike AF1 jsou legenda. Od odolné kůže až po skrytou jednotka Air – jsou teniskovou legendou už několik desítek let. To už je dlouho! Tahle speciální edice se inspirovala naší vlastní historií – věděli jste, že Nike vznikla v roce 1972? Tyhle tenisky dynamicky zdobí grafické retro motivy ve stylu 70. let. na jazyku, patě a tkaničkách.

Zobrazená barva: Sail/Medium Blue/Černá/Blue Chill

Styl: DQ0359-100