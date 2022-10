Naše střední vrstva tě zahřeje při běhu v chladném počasí, a výrazné umění všechny zaujme, i když se jen mihneš kolem. Inspirovali jsme se výrazným uměním Holy Lou, a přidali šťávu rychlosti grafikou inspirovanou pamětí, pocity a hudbou. Je to nejnovější model z řady Artist in Residence (místních umělců) v minimalistickém stylu, takže můžeš maximální úsilí vnést do běhání.

Zobrazená barva: Černá/Phantom

Styl: DQ4720-010