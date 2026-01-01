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Batoh Chorvatsko 2026/27 Heritage Batoh Nike Heritage - Obsidian/Bílá

Batoh Chorvatsko 2026/27 Heritage

Batoh Nike Heritage

39,99 €
Už zbývá jen pár kousků. Neváhej a objednávej.
JEDNA VELIKOST

Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ6988-451

Batoh Chorvatsko 2026/27 Heritage

39,99 €

Sbal si své vybavení a vyraž ven s batohem Nike Heritage. Prostorný hlavní oddíl má kapsu až na 15palcový notebook, takže ho můžeš mít vždycky po ruce. Ve dvou kapsách na drobnosti se zipem budeš mít věci v pořádku a snadno po ruce. Alespoň 65 % produktu tvoří recyklovaná polyesterová vlákna.

Výhody

Několik menších kapes na zip, které ti pomůžou udělat si pořádek ve věcech, máš hned po ruce. Klíče, peněženka a mobil v nich budou v bezpečí.

Podrobnosti o produktu

  • Hustě tkaný polyester je odolný a pevný a ramenní popruhy a záda jsou polstrované pro extra pohodlí.
  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ6988-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Batoh Chorvatsko 2026/27 Heritage Batoh Nike Heritage

    Batoh Chorvatsko 2026/27 Heritage

    39,99 €

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