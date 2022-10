Tenhle batoh je navržený tak, aby se do něj vešlo všechno, co potřebuješ, a zároveň je všestranný a stylový. Ve snadno přístupných přihrádkách si věci pěkně uspořádáš, aby byly připravené k použití. Díky kapse na notebook můžeš z posilovny vyrazit rovnou do práce nebo do školy.

Zobrazená barva: Medium Olive/Černá/Particle Grey

Styl: DQ5237-222