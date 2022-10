V dnešní hře pomalé šneky každý odhalí. Udrží se jen ti, co neohroženě tvoří hru. Nike Air Zoom G.T. Model Cut 2 ti pomůže zastavit na místě, a znovu bez problému naplno vyrazit zpět do otevřeného terénu. To vše v nízkém provedení, které snižuje kontakt s hřištěm při změnách směru. Odděl hráče od tvůrců hry v modelu, který to dokáže, ale zároveň tě v celodenním úsilí podpoří.

Zobrazená barva: Černá/Desert Berry/Valerian Blue/Metallic Summit White

Styl: DJ6015-003