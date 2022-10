Příběh fanynky Liverpoolu: Lil C

Lil C přišla na to, že v životě ti nikdo nic nedá zadarmo a že pokud něco stojí za to, nejspíš si to budeš muset vybojovat. Pracuje v konkurenčním prostředí, kde se jí vyplatí být co nejvšestrannější a mít tak náskok před ostatními. Ale když to jde, tak jim občas taky podat pomocnou ruku, jak se dočteš dál.

„Dělám tři věci. Hlavně a především jsem moderátorka a dýdžejovat jsem se naučila kvůli tomu, aby moje pořady v rádiu líp zněly. Vždycky jsem se jako puberťačka motala kolem lidí, kteří pořádali a organizovali večírky, vždycky mi to přišlo jako skvělá zábava. Nikdy jsem se ale nezapojila navážno. Při studiích jsem pak pracovala ve studentském rádiu a dostala se díky tomu do kroužku lidí, co dělali kulturu a pořádali denní i večerní akce nejen pro studenty, pořád se něco dělo. Takhle jsem přišla k moderování.“

„Muziku jsem vždycky měla ráda a brala jí jako koníčka, ale nikdy jsem se jí nechtěla živit. Neříkala jsem si: ‚Budu tímhle a dělat tohle…‘ Touhle cestou jsem nešla. Všechno kolem vyhledávání talentů prostě přišlo tak nějak přirozeně.“