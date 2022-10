Earl Jenkins

Earlova usilovná práce se vyplatila. Podařilo se mu stmelit komunitu a do čtvrti, která dlouhá desetiletí strádala, se vrátila naděje. Všechno to začalo fotbalem, který ale vlastně nebyl Earlovým nejoblíbenějším sportem.

„K fotbalu jsem neměl úplně nejvřelejší vztah,“ směje se Earl. „Pustil jsem se do toho proto, abych dal dětem zázemí. Nejdřív jsem se zapojil do práce v místním klubu Stanley House, který založil bývalý liverpoolský hráč Howard Gayle. O něco později jsem působil v Granby Toxteth Youth Forum a v klubu, který se tehdy jmenoval Tiber FC. Potřeboval jsem najít halu, kde by děti mohly trénovat přes zimu, a podařilo se mi navázat spolupráci s Unity Youth Centre.“

„Pár týdnů předtím tam došlo k ozbrojenému incidentu a nebyli si proto jistí, jestli budou centrum dál provozovat. Řekli mi ale, že právě sestavují komisi, a tak jsem kývnul na to, že se stanu jejím členem. A práce v komisi mi pak otevřela cestu k pozici předsedy centra Unity.“

Earl se vydal na novou dráhu a rozhodl se investovat spoustu času do podpory ostatních lidí ze svojí komunity. Přestože má sám velkou rodinu, cítil vždycky odpovědnost i za další lidi kolem sebe a svědomitě se jim věnoval. I když se může zdát, že ke svojí profesi přišel náhodou, ve skutečnosti byl vždycky připravený pustit se do práce, když ostatní neměli čas.