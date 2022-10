Kop: staré tradice, nová krev

„Při navrhování transparentů používáme demokratický přístup. Jsme skupina kluků i holek, všichni jsme kamarádi a přemýšlíme stejně. Jakmile se objeví návrh, který se pár lidem líbí, věci se dají do pohybu. Myslím, že v tom směru máme docela štěstí.“

„Smysl pro humor byl vždycky podstatnou součástí identity Kop. Jsme jím proslulí, takže je důležité, aby transparenty byly vtipné. Děláme si legraci ze soupeřů, ať už jsou kdekoli – doma, nebo venku.“

„Je několik důležitých věcí, na které musíme myslet. Za prvé – transparent má být chytlavý. Musí upoutat pozornost publika. Za druhé si myslím, že to musí být náš nápad. Nechceme nikoho napodobovat. Musí být jedinečný a obsáhnout myšlenku klubu. Za třetí si myslím, že by měl být ručně vyrobený, to je tradice. Tak to dělávali v minulosti a my se musíme postarat, aby tomu tak bylo i dál.“