Fanoušci Liverpoolu: Globální rodina

Podobně úspěšně to vypadá i mimo hřiště a na tribuně. Skupina Spion Kop 1906 spolu s unií podporovatelů Liverpoolu Spirit of Shankly – pojmenovanou podle legendárního manažera Liverpoolu, který pozvedl klub z původní druhé ligy na šampiony Anglie – a dalšími neoficiálními, fanouškovskými hnutími, pomohli stadion Anfield oživit. Po složitějším období se skupině Kop znovu podařilo obnovit vztah s klubem a je teď svým hrdinům vůbec nejblíž.



„Je mi 27 a na tohle čekám celý svůj život,“ vysvětluje Max Stevens, další člen skupiny. „Skupinu 1906 vytvořili kluci, kteří nezažili nebo ještě nebyli ve věku, aby si pamatovali, kdy naposledy jsme vyhráli ligu, takže tohle je pro nás všechny ohromný okamžik. Schylovalo se k tomu dlouho. Je senzační, že se to konečně podařilo.

Co si pamatuji, tak teď víc než kdy jindy panuje taková atmosféra i v týmu. Myslím si, že solidarita a pospolitost sehrály v tom nedávném úspěchu zásadní roli. Vyrůstali jsme na příbězích od Shanklyho a jeho vizi socialismu ve fotbale i v životě. A to, co teď klub zažívá, se těmhle příběhům hodně blíží.“

Protože všichni táhnou za jeden provaz a na hřišti to opravdu šlape, můžou teď ve Spion Kop zaměřit pozornost – jak se o to taky vždycky snažili – i na záležitosti mimo fotbal a za branami Anfieldu. Shanklyho socialismus pro ně není jenom heslo a jejich hodnoty přesahují slogany na červených prostěradlech.