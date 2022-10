179,99 €

Zavřít dveře tradici? Nikdy. V rámci oslav 50. výročí první klasiky Nike přenesla slavná návrhářka Chitose Abeová svou sjednocující vizi na legendární botu. V tomhle stylu si budeš připadat, jako by se vrátil čas. Materiály jako ze 70. let, například nylon a semiš, skvěle doplňují tlumení Zoom Air v přední části boty. Výsledkem je vzhled za hranicemi současnosti, díky kterému míří design Nike do sfér budoucnosti. Slepovaná estetika sacai (dva límce, dvě loga Swoosh, dva jazyky) na sebe vrství detaily, řemeslně zpracovaná mezipodešev zachovává původní klínový design a tohle všechno dohromady vytváří experimentální nádech, který spojuje minulost s přítomností. Utáhni si tkaničky, nastav stroj času a přímo hleď! Zoom Cortez x sacai.

Skladová položka (SKU): DQ0581-100