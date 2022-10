Obnošené boty, co se dobře nosí. Model Dunk se znovu vrací a odkazuje na původní tvar, styl a dojem z kotníkové boty z roku 1985. Sluncem vyšisovaná džínovina v odstínu Arctic Orange přináší příval energie i v těch nejteplejších dnech. Hrubý lem a kontrastní prošívání dodají svobodomyslný šmrnc každému outfitu. A obnošená estetika mezipodešve tě přenese zpátky do ulic plných bezstarostné retro atmosféry. Tak si je zašněruj a naskoč do hry – kdekoli a v pohodlí.

Skladová položka (SKU): DV1143-800