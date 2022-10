Tyhle nízké boty AJ5, inspirované propojením ženského basketbalu a outdoorového cvičení s obručí, ti zvednou náladu. Drsná grafika inspirovaná sítí odkazuje na dril a spontánní kreativitu při pick-up hře na kvalitně ohraných hřištích. Barva Coconut Milk vystupuje na pozadí černého semiše a stará se tak o vysoce kontrastní vzhled. Poloprůhledná podrážka je šmrncovní a reflexní prvky na mezipodešvi se postarají o to, aby byla hra do strany opravdovým zážitkem. Tak si utáhni tkaničky a pusť se do toho. Ty totiž nejsi jen součástí hry, ty tu hru vedeš.

Skladová položka (SKU): DA8016-100