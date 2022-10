179,99 €

Nike x sacai VaporWaffle spojuje dvě ikony a reprezentuje tak minulost a budoucnost běžeckých bot Nike. Sacai tu svým jedinečným způsobem kombinuje Nike Vaporfly s klasickým modelem Pegasus z roku 1983 a výsledkem je vzhled, který posouvá hranice zas o něco dál. Tentokrát se VaporWaffle vrací v základní paletě monotónních tónů s prvky ve střídajících se barvách. Základ z černého nylonu dobře ladí se semišovými a koženými překryvy v barvě Off Noir. Jemný kontrast černé a odstínu Off Noir vytváří taky stylovou kombinaci na dvojitém jazyku. Gumové podrážky v barvě Gum doplňují neutrální, ale nepřehlédnutelný look modelu VaporWaffle, který je ideální pro každodenní nošení – a hodí se ke všemu, co si jen dokážeš představit.

Skladová položka (SKU): DD1875-001