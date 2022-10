„Následuj své vnitřní světlo“ a dopřej si, ať záříš od rána do noci. V pantoflích Jordan prosycených dobrou náladou se můžeš vrhnout do uskutečňováních svých snů. Báječné barevné provedení Celestine Blue vytváří dokonalý podklad pro nadýchané díly a svěží grafické motivy mraků na pásku. Duhové prvky (plus charakteristické logo J Balvina se smajlíkem) rozněžní srdce kolemjdoucích. Tak do nich vklouzni – a pak to rozbal po západu slunce, protože mimořádně měkká pěna pod chodidlem, co svítí ve tmě, zajistí, že tě jen tak někdo nepřehlédne.

Skladová položka (SKU): DR1330-413