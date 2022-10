Jenom dva kusy, žádné lepidlo a spousta pohodlí – ISPA Link změní tvůj názor na boty. Každý pár, který je vyrobený z do sebe zapadajících komponentů a řídí se filozofií kruhového designu Nike, jsme vytvořili se záměrem použít co nejmíň materiálu. Ale žádné obavy, i s minimalistickým provedením se tvoje nohy můžou těšit na čistou blaženost. Spočívají totiž přímo na mimořádně měkké pěnové mezipodešvi. Svršek ze vzdušné pleteniny má konstrukci ve stylu botičky, co objímá tvoje chodidlo na každém kroku. Jdi dál, nepřestávej, je to snadné jako 1, 2… A když skončíš, není třeba je rozebírat. Stačí je odevzdat v zúčastněné prodejně Nike, ať prodloužíš jejich životnost.

Skladová položka (SKU): CN2269-002