Cena není dostupná

Na jednu z nejinovativnějších běžeckých siluet Nike použila společnost Virgil Abloh typický vzhled své značky Off-White™. Při vývoji modelu Tempo Next% jsme spolupracovali s nejrychlejšími běžci planety a vycházeli jsme ze zkušeností s našimi prémiovými závodními botami Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Díky pěně Nike ZoomX ve stélce se energie vrací do každého kroku a viditelná jednotka Zoom Air dodává tvé chůzi pružnost.

Design jsme přepracovali, orámovali dekonstruovanými prvky a grafickými motivy s nádechem ruční práce. Při návrhu gumových podrážek s hroty jsme se inspirovali prototypy a běžci po celém světě, a tak připomínají závodní den na trati. Na klasických botách stylu Off-White™ jsou typické bubliny s tučnými texty a specifické detailní prvky vyražené na střední straně boty.