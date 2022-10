Roku 1990 se na pulty obchodů snesla teniska Air Skylon, která jednotku Air jako první zabudovala do tvarované phylonové pěny na patě i v přední části boty. Teď ale přišel čas tohle pohodlné retro pochození poslat zpátky do oběhu a obléct ho do nového kabátu. Air Skylon II je hrdá na své kořeny z 90. let, což dokazuje sytě modrou a fialovou síťovinou pod černým logem Swoosh a stylizovaným nápisem na patě. Všechno doplňují hebké semišové krycí vrstvy v bílé barvě.