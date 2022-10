Jo, fakt tě nešálí zrak. Je to vážně svršek z modelu Plus – který se ve Francii proslavil pod přezdívkou „Le Requin“, protože vypadá jako žralok – posazený na tlumení z boty AM 97. Z kombinace smaragdově zelené a světle hnědé navozující náladu lesa po dešti prostě nespustíš zrak.