Perníčka asi nedohoníš, ale tahle vytoužená reedice by ti utéct neměla. Model AJ14 „Light Ginger“ se vrací ke slavnému barevnému provedení, které jsme poprvé představili v roce 1999. Tentokrát jsme ho zahalili do prvotřídní kůže, díky které působí vznešeným dojmem. Zoom Air v přední části boty a na patě ti dodá přesně ten odpich, který potřebuješ, aby se ti podařilo udržet náskok před ostatními. Tak neváhej a pořiď si tyhle tenisky. Je to poslední signature model Michaela Jordana, který na hřišti Chicaga nosila sama Jeho Vzdušnost.

Skladová položka (SKU): 487471-701