Talent Chrise Paula, dlouholetého ligového lídra v získávání míče a asistencích, září dál. Jen málokdo má basketbalové IQ, schopnosti na hřišti předvídat situace a soutěživého ducha jako on. Jeho cesta za slávou ale nebyla snadná. Na středoškolských palubovkách si toho tenhle All-Star hráč vyslechl hodně. Třeba že je prcek nebo že mu chybí rychlost. On se ale nedal. Nová řada Air Jordan XII nese barvy Paulovy školy s nápisem „Class of 2003“ na svrchní vrstvě stélky. Je to pocta CP3 a práci, kterou odváděl, když si ho nikdo nevšímal.