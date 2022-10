Švec zavolal – 20/40 přináší vizi. Na oslavy 40 let basketbalové pouliční módy se AF1 „West Indies“ vrací v senzační formě. Barevná varianta White and Classic Green, původně představená před 20 lety, byla první ze čtyř uvedení, co oslavovala newyorský karneval West Indian Day Parade. Elegantní kůže, vyšívané prvky a stélky inspirované basketbalem ostrova podtrhují atraktivní styl boty. A síťovinový lem, tkaný štítek na jazyku a nápis West Indies zas ozdobí tvoji hru svým mimohřištním půvabem.

Skladová položka (SKU): DX1156-100