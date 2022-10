Už máš svoji oblíbenou barvu? Řada „Color of the Month“ splní tvoje potřeby a oslaví málo známou část historie Nike. Původní řada Color of the Month v roce 1984 možná zachránila model AF1 před zánikem. Je to tak. V začátcích tohohle modelu nebylo jisté, jestli dojde na reedici. Majitelé sportovních obchodů v Baltimoru ale viděli, že se bota prodává sama, a věděli, že AF1 se stane synonymem streetové módy a kultury. Požádali si proto o vlastní varianty, které chtěli vystavit. A zbytek je historie. Tahle edice obsahuje čisté materiály, elegantní barevnou kombinaci University Red a bílé a dokonce kartáč na čištění bot. Jedná se o žádaný styl, který se dá nosit mimo hřiště. Když si je obuješ, vzpomeň si na vizionářské majitele obchodů z Baltimoru, díky kterým jsou tyhle boty na světě.

Skladová položka (SKU): DJ3911-102