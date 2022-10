Už máš vybranou barvu? Jestli ne, nevadí. Řada Colour of the Month ti dodá inspiraci a navíc oslaví málo známou část historie Nike. Původní řada Colour of the Month se totiž možná v roce 1984 zasloužila o záchranu AF-1. Je to tak. V začátcích tohohle modelu nebylo jisté, jestli dojde na reedici. V obchodech se sportovním vybavením v Baltimoru ale šel na dračku a bylo zřejmé, že se AF-1 stane synonymem streetové módy a kultury. Obchodníci si proto pro svoje prodejny vyžádali vlastní barevná provedení… a zbytek je historie. Od čistých materiálů přes neotřelou barevnou kombinaci Pink Gum a bílé a dokonce i kartáčku na čištění bot – tahle edice je názornou ukázkou vyhledávaného stylu pro každodenní nošení. Když si je obuješ, vzpomeň si na vizionářské majitele obchodů z Baltimoru, díky kterým jsou tyhle boty na světě.

Skladová položka (SKU): DM0576-101