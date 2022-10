Tahle teniska je odolná a připravená vyrazit do terénu. Jedná se o vylepšené provedení modelu ACG Mountain Fly Low do náročných podmínek, který má teď voděodolný svršek od slavné značky GORE-TEX, takže je stylově vybavený do nejhorších rozmarů počasí. Mezipodešev React, co je stvořená do drsného terénu, skvěle pruží a poskytuje měkké pohodlí po celý den. A podrážka se zas pyšní pořádným vzorkem. Reflexní turistické tkaničky a mřížkovaný svršek dělají z tohohle ACG modelu oblíbenou baterku na každé dobrodružství.

Skladová položka (SKU): DD2861-002