Nadupané ikony

Návrháři chtěli napodobit styl závodních aut, a proto na patní část přidali různé ikony, který vyjadřují životní příběh Neymara Jr. Vnější strana paty se tak vrací k předchozím kopačkám a etováním – třeba „IV“ symbolizující jeho rodinu a „Shhh…“ na ukazováčku, kterým umlčuje fanoušky v sektoru hostů. Vnitřní stranu paty zdobí motiv Mercurial a věta, která všechno shrnuje: „Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior.“ (Vyrobená přesně podle požadavků Neymara Da Silvy Santose mladšího.)