UČIT SE OD TĚCH NEJLEPŠÍCH

Učitelé se z Raheema můžou zbláznit. Co chvíli se namočí do průšvihu. Ale jak se má soustředit na výklad, když za chvilku zvoní na přestávku? Venku je z něj Ronaldinho. Jako on zvládá kličky, narážečky, zasekávačky i přesné přihrávky. Učitelé počkají, Raheem má na práci se naučit něco jiného.