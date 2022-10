Phantom GT. Behind the Design

Navrhování modelu Phantom GT začalo jednoduchou otázkou: Jak by mohla divize Nike Football udělat z hráčů Phantom ještě lepší hráče? Na hřišti patří tihle fotbalisté mezi nejdynamičtější špílmachry a mistry v přihrávání, driblování i střelbě. S těmihle úvahami v hlavě se návrháři Nike Football pustili do navrhování dokonalé kopačky, která by osvobodila přirozenou kreativitu hráčů.