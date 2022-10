Míč Nike Flight: Behind the Design

Ta je to nejdůležitější, jak nám potvrdili fotbalisté, a o ni jsme se u míče Nike Flight taky snažili. Průlomová technologie Aerowsculpt využívá prvky na povrchu míče tak, aby vzduch kolem míče proudil snadněji. Je to podobné jako u důlků na golfovém míčku. Míč se proto ve vzduchu míň hýbe a jeho let je stabilnější a předvídatelnější než u míče Nike Merlin.