Sport: Americká lehká atletika, skok do výšky

V čem jsem silná: Fosbury Flop

Největší výzva: Bývala jsem před skokem hodně nervózní.

Rozběhla jsem se a proběhla jsem pod tyčí.

Neskočila jsem. Ale odrostla jsem a hodně

těchto nejistot jsem překonala.

Největší vítězství: Když jsem vyhrála světový halový šamiponát

IAAF ve skoku vysokém v roce 2016.

Byla jsem z toho nadšená.

Co dělám mimo sport: Rády fotím módu a život v ulicích.

Tři věci, bez kterých nemůžu být: Foťák. Pes. Rodina.

Co mám nejradši na podprsence Motion Adapt: Při skoku jsem necítila, že by se poprsenka

vyhrnula. To je další velké plus.