SESTAVA BOJOVNÍKA Přínosy: Posiluje paže, záda, břišní svaly, kyčle, nohy; protahuje ramena,

krk, hruď, kyčle, nohy; zlepšuje rovnováhu. 1. Začni v pozici střechy. Vykloň kostrč směrem k obloze a vytvoř trojúhelník.

Opři paty o zem, napni nohy a zatáhni břicho dovnitř směrem k páteři.

Hrudník tlač směrem k chodidlům a uvolni hlavu a krk. 2. Vykroč pravou nohou vpřed do pozice bojovník 1 a vydrž na jeden nádech.

Opři zadní patu o zem a pokrč nohu. 3. Otevři se do pozice bojovník 2 tím, že vytočíš trup doleva a rozpažíš v úhlu 180°.

Pravá paže směřuje dopředu a levá paže dozadu. Ramena stáhni dolů.

Paže jsou v jedné rovině. 4. Vytoč pravou dlaň dopředu, prohni se v zádech a švihni paží nahoru. 5. Předkloň se v bocích a polož ruce na zem po obou stranách přední nohy.

Zadní noha se vytáčí směrem k přední. 6. Udělej úkrok vzad do pozice vysokého vzporu. Váha je na ramenou.

Záda jsou rovná. 7. Poklesni do pozice nízkého vzporu. 8. Zvedni se do pozice kobry. Vrať se zpět do pozice střechy.

Opakuj po dobu 2 minut.