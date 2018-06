4 SKVĚLÉ REGENERAČNÍ NÁPOJE SMOOTHIE „Pokud nic nesníš do dvou hodin od skončení běhu, může to zpomalit

tvou regeneraci a negativně ovlivnit tvůj výkon v následujícím dni,“ říká člen

rady pro výkonnost společnosti Nike John Berardi, PhD, CSCS, zakladatel služby

Precision Nutrition [precisionnutrition.com]. Pro dosažení nejlepších výsledků se snaž

zhruba do hodiny od skončení cvičení zkonzumovat vyváženou stravu, a to zvláště pokud

se jedná o dlouhé a/nebo velmi náročné běhy. Zaměř se například na některý z

jednoduchých nápojů smoothie, které obsahují spoustu proteinů, ovoce a/nebo zeleniny,

sacharidů a zdravých tuků. Tvůj žaludek ti poděkuje hned, tvé svaly ti poděkují zítra.