Nikomu se nechce zahajovat závod pomalu. Po startovním výstřelu máš obvykle nutkání běžet co nejrychleji

po co nejdelší dobu. To je zcela přirozené. Avšak pokud je tvým cílem uchovat si energii až do cíle (nebo, v

některých případech, cíle vůbec dosáhnout), pak uděláš lépe, když začátek neuspěcháš, udržíš rychlost na

uzdě a soustředíš se na stálé tempo. Postupně pak přidávej na rychlosti tak, aby ses nevyčerpal/a dříve, než

protneš cílovou pásku. Jedním ze způsobů, jak se na to můžeš mentálně a fyzicky připravit, je zařadit do svého

tréninku speciální běh, tzv. negativní split, jehož druhá polovina je vždy rychlejší než ta první. „Pokud se budeš při tréninku držet této metody a zvykneš si na různá tempa, čeká tě jeden z nejlepších

zážitků, jaký sport přináší – pocit, že máš v druhé půli závodu více energie a síly,“ říká Jason Rexing, trenér

Nike+ Run Clubu (NRC) San Francisco. „Neexistuje lepší motivace, než pozorovat, jak se jeden běžec za

druhým v tvém zorném poli zvětšují a zvětšují, a pak kolem nich profrčet v osobním rekordu.“ Zde je pár rychlých tipů, kde provozovat tréninky pro dosažení negativního splitu a jak je zapracovat do své rutiny.