NIKE+ RUN CLUB

14. TÝDEN:

PŘIPRAVEN/A K BĚHU

Jsi ve formě, nechybí ti síla a můžeš začít

s jakýmkoli tréninkem. Kilometry ti začnou

ubíhat rychleji. Uvědom si, co všechno jsi

dokázal/a, a ceň si i toho, co děláš právě

teď. Následující sekvenci můžeš upravit tak,

aby vyhovovala tvému týdennímu plánu,

nedělej ale rychlostní a vytrvalostní běhy

v po sobě jdoucích dnech a drž se

doporučených vzdáleností. Doplň

svůj trénink, přidej cvičení NTC do svého

tréninkového plánu a rychle se dostaň do

formy.

ZBÝVÁ 5 TÝDNŮ.