NIKE+ RUN CLUB

1. TÝDEN:

STARTOVNÍ ČÁRA

Tento týden začneš svou cestu

sérií běhů a lehkých tréninků,

které tě uvedou do tréninkového

plánu. Následující sekvenci můžeš

upravit tak, aby vyhovovala tvému

týdennímu plánu, nedělej ale

rychlostní a vytrvalostní běhy

v po sobě jdoucích dnech a drž

se doporučených vzdáleností.

Doplň svůj trénink, přidej cvičení

N+TC do svého tréninkového

plánu a rychle se dostaň do formy.

ZBÝVÁ 14 TÝDNŮ.