Máš za sebou několik různých typů běhu. Je načase začít

přemýšlet o tom, jak tě při běhání ovlivňuje tvůj styl. DRŽ SE ZPŘÍMA A BEZ NAPĚTÍ Běžci mají sklon napínat horní část těla. Hlavu drž zpříma a dívej se

dopředu (na trati ale dávej pozor, co je na zemi, například kořeny stromů),

ruce nech přirozeně pohybovat, nehrb se v ramenou a nezatínej pěsti. UVOLNĚNÉ BĚHÁNÍ TĚ DOVEDE K RYCHLOSTI Pokud udržíš uvolněný obličej, krk a ramena, pomůže ti to nevyplýtvat energii,

kterou budeš potřebovat na silný finiš. Uvolněné běhání tě dovede k rychlosti. NESMÍ BÝT ALE UVOLNĚNÉ PŘÍLIŠ... Chceš si vybudovat konzistentní a efektivní krok. Najít správnou rovnováhu. A CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, K DOSAŽENÍ

VYŠŠÍ RYCHLOSTI NEMUSÍŠ MĚNIT STYL Tvé tělo je jedinečné. Proto budeš mít přirozeně svůj vlastní krok. Přijmi jej. Ačkoli

existuje pár obecných tipů, tvůj styl získá na efektivitě s tím, jak budeš více běhat a sílit.