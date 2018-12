Gratulujeme! Zvládl/a jsi to! Jsi na konci své cesty Ready, Set, Go. Možná jsi nám nevěřil/a, ale běžecké vlohy v tobě

dřímaly už od začátku. Nyní sis to pro sebe potvrdil/a.



V průběhu této cesty sis vybudoval/a pozici běžce:



Víš, co je to rozdělení mil. Víš, co jsou to regenerační dny. Umíš využívat

kruhový trénink. Běžel/a jsi daleko. Běžel/a jsi chytře. Běžel/a jsi RYCHLE.



Dokázal/a jsi, že umíš přijímat nové výzvy. Dokázal/a jsi, že zvládneš stejná cvičení

jako elitní běžci. Dokázal/a jsi, že máš běhání v krvi. Jsi součástí Světa běhání.



Takže - co dál? Dál pokračuj v běhání. Právě píšeš úvodní kapitolu svého celoživotního

běžeckého příběhu. Máme tu takové rčení, které podle nás platí pro všechny běžecké trasy: