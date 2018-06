Možná se k tobě již donesly některé nesmysly o běhání.

Dovol nám, abychom odlišili fikci od skutečnosti.



OPRAVDOVÍ BĚŽCI NOSÍ KRÁTKÉ TRENÝRKY Méně centimetrů znamená měně rozptylování, ale proto, aby ses mohl/a považovat za

skutečného běžce, nemusíš nosit tílko a běžecké kraťasy. Rychlý pohled do běžeckého

katalogu nebo na naši nabídku oblečení na webu Nike.com tě přesvědčí o tom, že si

řijdou na své sportovci vyznávající každý styl. U SEMAFORU MUSÍŠ VŽDY BĚHAT NA MÍSTĚ Za rohem se skrývá vrah, co? Někomu vyhovuje, když je neustále v pohybu – je to věc osobní

volby. Ale při středně dlouhém běhu je v pořádku, když si vydechneš. A tvoje statistiky tím

nemusí utrpět: aplikace Nike+ Run Club se zastaví zároveň s tebou, takže nemusíš hned

rychle mačkat pauzu. PŘI BĚHÁNÍ SI MUSÍŠ ČASTO ODSKOČIT Skutečnost je taková, že stát se může cokoli. Ale je dobré se připravit. Pokud vyrážíš na dlouhý

běh, naplánuj si trasu, která povede kolem několika veřejně dostupných toalet. Pokud běháš

po polních cestách, neboj se připomenout si svoje sepětí s přírodou. Je to drsný sport, že? JEDINÉ, NA ČEM ZÁLEŽÍ, JSOU KILOMETRY Nestresuj se cílem uběhnout stanovený počet kilometrů. Číslo nedokáže přesně vystihnout

kvalitu cvičení – opravdovým měřítkem běhu je to, jak se při něm cítíš a kolik tě stojí úsilí.

PŘED ZÁVODEM SE MUSÍŠ NAPĚCHOVAT SACHARIDY Před tím, než se postavíš na startovní čáru, je velmi důležité zajistit si dostatečný přísun kalorií

(a také se dobře vyspat). Pokud se ale zrovna nechystáš na maraton nebo na delší vzdálenost,

není nutné spořádat mísu těstovin. Příliš velké množství sacharidů tě může ve skutečnosti při

kratším běhu zpomalit. BĚŽCI JSOU SAMOTÁŘI Běhání je samozřejmě skvělý způsob, jak uniknout shonu a ruchu svého náročného života.

Ale je to společenský sport. Navštiv libovolný běžecký klub nebo závod a uvidíš, jak je běžecká

komunita živá a otevřená. BĚŽCI JSOU PODIVÍNI S VLASTNÍM SLANGEM

(A CO MAJÍ POŘÁD S TÍM MÁVÁNÍM?) Podobně jako každý sport má také běhání svoje odborné termíny. Pokud s nimi potřebuješ

pomoci, nahlédni do našeho průvodce běžeckou hantýrkou. Běžci často nadšeně vykládají

věci, které ostatní nechápou („Dal/a jsem si pět úseků a tempový běh. Paráda!“). Ale myslíme

to dobře. Běžci jednoduše milují běhání – je to naše subkultura. Teď můžeš začít sdílet své

vlastní tréninkové příběhy a až budeš příště běhat venku, nemusíš se bát mávnout na pozdrav. BĚHÁNÍ JE NUDA To vlastně ani není mýtus. Je to výmluva. Prohlédni si náš úplný seznam důvodů, proč

je běhání z objektivního hlediska úžasné. KDYŽ MĚ TO BAVÍ, NEMŮŽU BÝT OPRAVDOVÝM BĚŽCEM Toto je možná nejsmutnější nedorozumění ze všech. Příliš mnoho lidí si myslí, že běhání

musí být ubíjející rutinou – že opravdoví běžci jsou zvláštním typem lidí, kteří mají

nepochopitelnou zálibu v bolesti. Ale běhání by mělo být zábavou! Pokud začneš chytře,

vytvoříš si návyky, poznáš běžecké přátele, dostaneš se do svého rytmu a zaznamenáš

pokroky, do běhání se zamiluješ.