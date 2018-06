Nyní máš za sebou několik rychlostních experimentů. Při příštím běhu poběžíš zase o

stupínek rychleji. Zde je několik tipů, které ti pomohou najít tvou rychlost ještě rychleji. NAJDI SVÉ TEMPO Při běhu se používají různé rychlostní stupně. Během rychlostního cvičení je potřeba

se trochu nutit, až ti to bude drobet nepříjemné. Při jakémkoli jiném běhu bys měl/a po

většinu doby moci mluvit (a dýchat!). Správné tempo je náročné, ale vždy udržitelné. FINIŠUJ RYCHLEJI, NEŽ JSI ZAČÍNAL/A Trénuj běhat druhou půlku rychleji – prostě běžet v druhé půlce běhu

rychleji než v první. Může chvíli trvat, než pořádně porozumíš svému tělu

a půjde ti to správně, není ale lepší pocit, než na konci běhu uhánět ostošest. OVLÁDNI SVOU VLASTNÍ RYCHLOST Nesrovnávej se s druhými. Cílem každého běhu je být na konci lepší než na začátku. Zaměř se

na to, co je potřeba udělat, aby ses stal/a lepší verzi sebe sama, a najdeš svou vlastní rychlost. PŘIPRAV SE NA SVŮJ PŘÍŠTÍ RYCHLOSTNÍ BĚH Mysli na svou oblíbenou atletickou hvězdu. Představuj si, že jsi to ty. A teď si představ, že jsi to ty a

běžíš závod. Na olympiádě. To, co ona cítí na nejvyšší úrovni, je přesně to, co cítíš ty při rychlostním

běhu. Jediný rozdíl mezi tebou a tvým nejoblíbenějším běžcem je čas na stopkách. Oba jste špičkoví.