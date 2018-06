Tak si vyjasníme některé otázky, které si jako

vycházející běžecká hvězda možná kladeš. MÁM SE PŘED BĚHÁNÍM PROTAHOVAT? Tradiční statické protahování není pro svaly, které nejsou zahřáté, to nejlepší. Protahování nech

až po rozehřátí. Protahování boků, přední a zadní strany stehen i dynamičtější pohyby jako zvedání

kolen do výšky, poskoky A-Skips a B-Skips představují skvělý způsob, jak tělo připravit na běhání. POŠKOZUJE BĚHÁNÍ KOLENA? Běhání může pomoci posílit svaly okolo kolenních kloubů a zvýšit hustotu kostí.

Takže ačkoli každá sportovní aktivita s sebou nese možná rizika, rozumný plán běhání

zahrnující regeneraci by ti měl pomoci zesílit. Než se dáš do běhání, poraď se s lékařem. MÁM SE PŘED BĚHÁNÍM NAJÍST? Ačkoli odpověď na tuhle otázku se člověk od člověka liší, před běháním není dobré se

přejídat ani hladovět. Ideální je lehká svačina sestávající z komplexních sacharidů a trochy

bílkovin 1,5 až 2 hodiny před běháním, která by ti měla dodat dostatek energie na výkon. KDYŽ BĚHÁM, ZNAMENÁ TO, ŽE MŮŽU JÍST COKOLI? Ne, běhání neznamená, že se můžeš bezhlavě nacpat oblíbenými nezdravými dobrotami.

Jídlo funguje jako palivo, takže s výživnou stravou se ti bude běhat lépe. Pamatuj

ale, že základem je rovnováha. Pokud máš tedy chuť na dortík, zamlsej si! KAM JE PŘI BĚHÁNÍ NEJLEPŠÍ UMÍSTIT VODU A TELEFON? Pokud se ti nechce běhat s nějakým tím důmyslným batůžkem na drobnosti, máš

spoustu dalších možností, jak s sebou vzít všechno potřebné. Podívej se po kraťasech

s funkčními kapsami, páskách na paži na chytrý telefon a lehkých opascích na láhev s vodou. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI BĚHÁNÍM NA PÁSU A BĚHÁNÍM VENKU? Běžecký pás se stará o to, aby ti ubíhala zem pod nohama, a odpadá u něj odpor větru. Skvěle se

hodí ve dnech, kdy je pro tebe počasí opravdu nepřekonatelné nebo když chceš omezit nárazy, protože

většina pásů má tlumení. Běhání venku ti poskytuje příležitost prozkoumat nové území a kochat se krajinou. A JAK JE TO S… LIDMI, CO BĚHAJÍ VE SKUPINÁCH? Možná, že dřív tvé pozornosti unikali, ale teď si těchhle partiček, co jsou k vidění brzy

ráno, začínáš všímat. Skupiny mohou mít nejrůznější velikost, věkový rozsah, úroveň

zkušeností i náročnost, ale jedno mají všechny běžecké kluby společné: komunitu.

Pojď si s námi zaběhat na místo, kde ve tvé blízkosti funguje fyzický klub NRC.

http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club TĚMI VYCHYTANÝMI VAKY A LEDVINKAMI? Někteří běžci, kteří trénují na super dlouhé vzdálenosti, nosí pásy a ledvinky, ve kterých mají svačiny a nápoje.

Ty zatím všechny tyhle zásoby nepotřebuješ, ale doplňování tekutin je důležité pro všechny běžce. Na krátký,

rychlý běh není třeba vždycky brát vodu, ale na delší vzdálenost o ní uvažuj. Když je to možné, naplánuj

si běh tak, aby trasa vedla kolem zdroje pitné vody, nebo si vezmi peníze a nápoj si kup během tréninku. TOU PODIVNOU BOLESTÍ V HOLENÍCH? Bolest v holeních běžci dobře znají. Jde o vážný problém, který vzniká, když při tréninku příliš rychle

zvyšuješ rychlost a intenzitu. Chceš-li se jim vyhnout, zvyšuj náročnost tréninku postupně a opatrně.

Jedno dobré pravidlo: při dalším běhu neprodlužuj trasu o víc než o 10 % oproti minulému běhu. TOU NEPŘÍJEMNOU BOLESTÍ V BOKU? Tahle bolest je běžná, zejména u začátečníků, protože tvoje tělo není zvyklé na námahu, kterou

běh způsobuje. Pokud máš v boku křeč, zhluboka dýchej a s každým výdechem se snaž vytlačit

z břicha všechen vzduch. Stejná zátěž, která způsobuje bolest v boku, může také přispět k bolestem

žaludku. Cítíme tvou bolest. Doslova. Ale nemusíš se bát. Tím jsme si prošli všichni. Časem se

naučíš, jak upravit stravovací návyky před běháním, aby se ti tyhle problémy vyhýbaly. LIDMI, KTEŘÍ BĚHAJÍ NABOSO? Je to jistě příjemný pocit, jít si zaběhat a pod nohama cítit jen měkkou trávu a hlínu. Ale ať už se říká cokoli, nemusíš

měnit svůj krok ani si kupovat boty bez dropu, jen abys běhal/a „správně“. Správně totiž znamená po tvém.