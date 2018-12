Cílem průvodce Ready, Set, Go je pomoci ti stát se lepším běžcem

tím, že tě uvede do našeho Světa běhání.



Víš, že běžcem už vlastně jsi, že? O tom není pochyb.

Jediná otázka zní, jestli běháš, nebo ne. Po tomhle běhat budeš.



Dali jsme dohromady všechno, co podle nás potřebuješ k odstartování běžecké kariéry.



Jak budeš v průvodci Ready, Set, Go postupovat, naučíš se základy, získáš sebedůvěru

a motivaci prostřednictvím 10 zábavných tréninků a nakonec objevíš, co je pro milióny

sportovců na celém světě na běhání tak mimořádného. Až se dostaneš na konec této

cesty, budeš moci odstartovat své vlastní běžecké dobrodružství. Ničeho se neboj, samota

ti při běhání nikdy nehrozí. Nike+ Run Club je tu, aby ti dal veškerou potřebnou podporu k vytrvání.



Ne vždy to bude snadné. Budou dny, kdy si nebudeš chtít ani obout boty.

Budou ale i jiné dny, kdy se při běhání budeš vznášet. Oba typy dnů přivítej,

protože tě oba jako sportovce posílí.



Seznámíš se s různými způsoby běhání. Čeká tě regenerační běh,

fartlek, intervaly i běžecká tempa. (A dokonce se dozvíš, co tahle slova znamenají!)



Vypadá to hodně náročně? Ale není. Prostě budeš běhat. A k běhu

máš všechny předpoklady, ať tomu věříš nebo ne!



Tak se dobře bav. A pamatuj si, že budeme s tebou, abychom tě trénovali,

vedli a inspirovali na každém kroku.



Věříme, že na to máš.

Měj se!



Chris Bennett, celosvětový hlavní trenér týmu Nike+