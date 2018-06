Zdravotní přínosy jsou samozřejmě důležité, ale existuje celá řada dalších důvodů,

proč je běhání tím nejúžasnějším způsobem, jak trávit volný čas. Zde je několik z nich.





NEMUSÍŠ PLATIT ZÁPISNÉ Žádné měsíční poplatky! Nepotřebuješ žádné nesmyslné členství v posilovně. Zavaž

si boty a vyraz ven, to je vše. A vychutnej si ten pocit, že tě při běhání neruší hekání

dřepujícího chlápka v elasťákách.

MŮŽEŠ BĚHAT KDEKOLI Zavaž si boty a celý svět ti leží u nohou. Ať už na místní školní dráze, v parku, na

běžeckém pásu nebo dokonce na dovolené, všude si zaznamenávej své kilometry.

UDĚLEJ SI Z BĚHÁNÍ „ČAS JEN PRO SEBE“ Vadí ti to šílené dojíždění do práce? Máš ponorkovou nemoc? Chceš se vyhnout tlačenici

před finálovým zápasem? Běhání je skvělým způsobem, jak si odpočinout, dostat se ven,

užít si přírodu a najít svůj zen. Ať už při něm sjíždíš svůj oblíbený podcast, posloucháš nové

album nebo si dopřáváš ticho a klid, běh je skvělým únikem ze všední reality. Prostě vklouzni

do bot a nech celodenní stres odplout.

BUDEŠ SE CÍTIT JAKO SUPERHRDINA Nic jiného ti nepřivodí takový pocit, že se můžeš postavit celému světu, jako když

vyrazíš běhat, zejména v brzkých ranních nebo pozdních večerních hodinách. Budeš

vzdorovat dvěma známým darebákům jménem letargie a lenost. A lidé si toho

rozhodně všimnou. S každým krokem tvá legenda sílí.

SLEDUJ SVOJE POKROKY Pokroky jsou návykové, což je jeden z důvodů, proč si mnozí běžci zaznamenávají svůj běh.

S aplikací Nike+ Run Club můžeš sledovat své pokroky a porovnávat, jak ses cítil/a při různých

trénincích. Kdykoli se dostaneš na silnici, použij aplikaci k zaznamenání své rychlosti, vzdálenosti

a nálady při běhu. Můžeš dokonce sdílet selfie pořízené při běhu.

MŮŽEŠ ZÍSKAT NOVÉ LIDSKÉ PŘÁTELE… ...a strávit skvělé chvíle s těmi chlupatými. Běhání je skvělým způsobem, jak získat nové

přátele, kteří sdílejí společný cíl, nebo jak inspirovat ke společnému splnění cíle skupinu

starých přátel. Pamatuj si, že přátele, kteří by se k tobě přidali, můžeš najít prostřednictvím

aplikace Nike+ Run Club. Je to také skvělá příležitost pro tvého psa, který si tak užije pohyb,

zábavu na sluníčku a pozná něco nového.

VYSLUŽ SI PRÁVO POCHLUBIT SE PŘÁTELŮM Sotva existuje lepší pocit, než když si stanovíš cíl, splníš jej, a pak o tom dáš vědět

svým přátelům. Proměň aplikaci Nike+ Run Club ve svůj megafon. I když třeba nemáš

skutečnou běžeckou skupinu, tví přátele ti mohou provolat slávu na Facebooku a

prohlédnout si tvé fotky z běhání na Twitteru a Instagramu.

JO, A TAKY MŮŽEŠ DĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ A PŘITOM SE POBAVIT „Stačí běhat dvakrát nebo třikrát týdně a budeš se cítit lépe než kdykoli předtím. A víš, co je

ještě lepší než zdravý a zábavný běh? Běh ve stylu taneční party. Proměň svůj běh v epickou

hudební koláž díky seznamu skladeb Ready, Set, Go, Run na Spotify. A přiměj své srdce tlouct

ve zcela novém rytmu. Jsi připraven/a zažít něco skvělého? Pusť rytmus do svého těla.“