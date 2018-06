ZAPOMEŇ (TÉMĚŘ) NA VŠECHNO, CO TI KDO KDY ŘEKL

O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍCH BĚŽECKÝCH BOT. Obvykle, když zajdeš do obchodu s běžeckým vybavením a chceš si koupit boty, nejdřív ti na běžeckém pásu provedou krátkou

analýzu kroku, aby zjistili, co tvé nohy při běhu dělají. Převalují se jen mírně směrem dovnitř (neutrální)? Převalují se směrem

dovnitř více, než je obvyklé (nadměrná pronace)? Nebo se převalují směrem ven (supinace)? A jak vypadá tvoje klenba – je

plochá, vysoká, neohebná nebo pružná? Prodavač, který tě sledoval, ti pomocí těchto informací „předepíše“ běžeckou

botu, která by mohla pomoci „napravit“ tvé potíže s pronací.

„Pronace je přirozený pohyb, který pomáhá rozložit sílu dopadu nohy na zem; pokud máš pronaci normální (máš neutrální

krok), tvůj zátěžový systém funguje jako gumička – má pružný účinek a zlepšuje účinnost,“ říká člen rady pro výkonnost

společnosti Nike Lance Walker, MS, PT, globální ředitel pro výkonnost ve středisku Michael Johnson Performance (MJP).

Teorie spojená s analýzou kroku v prodejnách původně předpokládala, že pokud máš nadměrnou pronaci (do této kategorie spadá

mnoho běžců) nebo supinaci, mohly by vhodné boty teoreticky pomoci navést tvé nohy do neutrálnější polohy – lépe je při běhu

zarovnat se zbytkem těla, a tím snížit riziko zranění při běhu. Problém s tímto přístupem spočívá v tom, že boty automaticky nemění

tvoji pronační polohu (často jsou také potřeba další cviky na posílení nohy a pohyblivosti), využití pouze těchto informací k určení

stylu vhodného pro tebe proto není vždy přesné. A navíc platí, že každý běžec nebo běžkyně má svůj krok.

„Nejlepším předpokladem pro to, aby člověk při běhání zůstal zdravý, je volba pohodlné boty, ne boty předepsané

konkrétně pro něj, která je však nepohodlná,“ říká Walker. „Současná věda s tím souhlasí. Pokud zapomeneš na

subjektivní pocity (v čem se cítíš dobře), můžeš si přivodit další problémy.“ Jinými slovy, rozhodni se spíš

podle svých preferencí, než podle předpisu. Pokaždé.

„Pokud by ti odborník po analýze biomechaniky celého těla – kdy se prochází celý kinetický řetězec, zatímco člověk běží

různou rychlostí v různých botách – dokázal říct, ve kterých (pohodlných) botách jsi běžel/a celkově nejefektivněji, bylo

by to úžasné,“ dodává Walker. Ale pouhý pohled na tvoji klenbu anebo tvoji pronační polohu nevypovídá o všem.

Teď víme, že odhalení jednoho kousku obrovské skládačky a jeho následné vyřešení není exaktní věda. Když

si vybíráš extra odpružení místo stability nebo pružnosti v botě, musíš zvážit mnoho proměnných – jestli jsou

tvé nohy pružné nebo neohebné, jestli běháš 15 nebo 100 kilometrů týdně, jestli trpíš na zranění atd. – a

tyto informace jsou u každého jiné. Takže možná nejprve sáhni po botách, které ti sedí a ve kterých se

dobře cítíš (na základě svých osobních preferencí), zjisti, jak se ti v nich běhá, a pak se rozhoduj dál.