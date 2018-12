BĚŽCI Jak určit něčí schopnost dosáhnout mety, která byla až dosud nedosažitelná? Že



zvládne něco, co naprosto změní naše vnímání lidských schopností? To jsou otázky,



které musel vyřešit tým vědců Nike, aby našel běžce schopné ohrozit dvouhodinovou



hranici na maratonu. Tým shromáždil největší kapacity z oborů fyziologie, běhání



a sportovního výkonu a vyvinul baterii testů, jejichž cílem bylo rozpoznat mezi



nejlepšími světovými běžci ty, kteří jsou schopni běžet dokonce ještě rychleji.





Z testů vzešli tři vynikající běžci s potenciálem překonat hranici dvou hodin:



Eliud Kipchoge z Keni, Lelisa Desisa z Etiopie a Zersenay Tadese z Eritreje.



Tři různé země, tři zcela odlišná pojetí – byly spojeny s cílem urazit



vzdálenost 42,195 km, jak nejrychleji to jen jde.