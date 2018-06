KDE NAJDU PŘÍSTUP KE SVÉMU TRÉNINKOVÉMU PROGRAMU? – Ke svému tréninkovému plánu Nike+ se dostaneš jednoduše

přímo z hlavní vstupní stránky aplikace. Klepni na záložku

„My Coach“ (Můj trenér) a zjisti, jaký běh ti trenér stanovil

na dnešní den. CO JE TO CLUB (KLUB)? – Záložka Club v aplikaci ti dá nejlepší představu o dění ve tvé

běžecké skupině, stejně jako v celosvětové komunitě běžeckého

klubu Nike+ Run Club. Najdeš tam výsledkovou listinu svých

přátel, stejně jako možnosti spojit se prostřednictvím #hashtagů

s jinými uživateli Nike+ na live akcích a výzvách komunity.

V sekci vyhledávání (search) můžeš objevovat nové skupiny

a přijímat nové výzvy. CO SE STALO S TAGY (PŘIDRUŽENÝMI ÚDAJI) MÝCH BOT? – Udělali jsme několik úžasných změn co se týče zaznamenávání

a ukládání kilometráže bot, včetně nové knihovny, z níž je

možné vybírat běžecké boty. Bohužel to však znamená, že

nemůžeme převádět kilometry z tvých starých bot.