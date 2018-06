ZROZEN DO HRY Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro –

známý jednoduše jako Ronaldo – se narodil 5. února 1985 na malém

ostrově Madeira v Portugalsku jako syn kuchařky a kustoda fotbalového

týmu. Dalo by se říct, že se narodil přímo do hry. Jeho otec se staral o

kopačky a dresy portugalského klubu CF Andorinha a požádal kapitána

týmu, jestli by se nestal kmotrem jeho nejmladšího syna. Ronaldova

kariéra započala u stejného klubu ve věku 8 let.