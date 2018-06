VÁLEJ NA ZOOMU Po prozkoumání LeBronova došlapu umístil tým návrhářů Nike hexagonální

jednotky Nike Zoom Air do oblastí, na něž dopadá LeBron nejtvrději. Získal

tak pružnost a odezvu na těch nejpotřebnějších místech. K posílení jeho

výbušnosti a síly přifoukli tlumení a redukovali počet částí na nezbytné

funkční minimum. „Můžeš doslova válet na Zoomu. Není tam příliš mnoho

gumy nebo pěny, které by ti mohly překážet,“ říká tým návrhářů. „Cítíš,

jak se to probouzí k životu.“