Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Ve spolupráci s nejrychlejšími běžci světa, včetně Eliuda Kipchogeho, jsme z naší závodní boty Nike Air Zoom Alphafly NEXT% vyvinuli botu Tempo NEXT%. Podívej se na film, kde se dozvíš víc o naší neuvěřitelné cestě se sportovci, designéry a inovátory při tvorbě boty Tempo NEXT%.