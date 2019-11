Revoluční design

„Kyrie doslova létá po celém hřišti. Prudce zastavuje, dělá otočky…,“ vysvětluje Ben. Proces designu se tak točil kolem jedné klíčové otázky: jak zajistit co nejvyšší stabilitu. Tým se rozhodl pro nový přístup a rozdělil podrážku na dvě poloviny, aby nabízela dokonalou podporu v každém úhlu. „Teď může Kyrie bez obav natočit nohu do 45stupňového úhlu, když potřebuje prudce zaseknout a vystřelit do dalšího pohybu.“